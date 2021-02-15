إندونيسيا.. قتلى ومفقودين بسبب هزة أرضية

إندونيسيا.. قتلى ومفقودين بسبب هزة أرضيةلقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون، ولا يزال 16 في عداد المفقودين، بعد أن ضربت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، إقليم جاوا الشرقي في إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الرسمية الإندونيسية عن منسق الوحدة، أريس تريو أفندي، قوله اليوم الاثنين: إن "معدات رفع ثقيلة في طريقها حاليا إلى الموقع، وهناك 16 شخصا لم يعثر عليهم حتى الآن".

وأضاف: إن المنطقة التي تضم العديد من المساكن، معرضة للانهيارات الأرضية، وهناك 13 مسكنا على الأقل قد تضررت كثيرا.

وتابع قائلاً: لقد تم إجلاء 160 شخصا على الأقل.

وبحسب وحدة الاستجابة للطوارئ بوكالة "نغانجوك" للشؤون الاجتماعية، فقد تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثتين وإنقاذ شخصين في منطقة نغانجوك.

ويذكر أن إندونيسيا غالبا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.