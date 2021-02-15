أخبار اليمن : خبر غير سار للمخزنين من صنعاء

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خبر غير سار للمخزنين من صنعاء

خبر غير سار للمخزنين.. إغلاق 97 محلاً لبيع القات بصنعاء خبر غير سار للمخزنين من صنعاءخبر غير سار للمخزنين.. إغلاق 97 محلاً لبيع القات بصنعاء أغلق مكتب أشغال منطقة حدة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم، 97 محلاً لبيع القات مخالفاً وعشوائياً بشارع 16 وجولة المدينة حده. وأوضح مدير الأشغال المهندس دستور غالب، أن الحملة التي ينفذها المكتب على مدى عشرة أيام بالتعاون مع الأمن، تستهدف إزالة محلات وأسواق بيع القات المخالفة ونقلها إلى الاسواق البديلة بذات المنطقة. وأكد تواصل حملة إزالة المظاهر المشوهة بما يكفل تنظيم الاسواق والشوارع وتحسين اعمال النظافة والمرور.. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الحملة واستخدام الاسواق البديلة.

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