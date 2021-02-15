عقيلة صالح: ندعم المجلس الرئاسى الليبى لتهيئة الظروف للانتخابات

جدة - نرمين السيد - وكان عقيلة أشار إلى أن اقتراح أن تكون سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسى الليبى بات ملحًا، لافتًا إلى أن اقتراح سرت سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف.

وقال صالح، فى مؤتمر صحفى له، مساء اليوم الاثنين، "إن اقتراحنا لمدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسى بات حاجة ملحة، حتى لا تتكرر التجربة السابقة التى أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة".

وتابع صالح "اقتراح سرت سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف"، مؤكدًا: "ملتزمون بدعم المجلس الرئاسى حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية".