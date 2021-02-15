اعتقال مسلحين قرب البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوكالة، بحسب "روسيا اليوم"، إنه عند الساعة الخامسة ونصف من يوم 13 فبراير، اقترب شخصان من أحد عناصرنا بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا الذى يقع فيه البيت الأبيض، وقال أحدهما إن بحوزته مسدسا وتم اعتقاله على الفور، أما الشخص الثانى فتم اعتقاله بعد العثور بحوزته على مسدس غير مسجل وذخيرة فى سيارة متوقفة جانبا.
وأشار تقرير للشرطة، إلى أن الشخصين اقتربا من عملاء الخدمة السرية معلنين أنهما "كانا هناك للقاء رئيس الولايات المتحدة ولديهما رسالة إليه".
وذكرت الصحيفة أن الرئيس جو بايدن لم يكن فى البيت الأبيض فى وقت وقوع الحادث، حيث غادر يوم الجمعة واشنطن متوجها إلى كامب ديفيد.
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