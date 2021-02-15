رئيس الفلبين يحصل على لقاح كورونا علنًا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الاثنين، إن الرئيس سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا علنًا فى محاولة لتهدئة مخاوف الفلبينيين بشأن سلامة اللقاح.





وكان دوتيرتى قال فى وقت سابق إنه لا يريد الحصول على اللقاح علنًا لأنه كان يخطط لتلقى حقنة التطعيم فى أردافه.

وقال المتحدث الرئاسى فى الفلبين، هارى روك، إن دوتيرتى غير رأيه بشأن تلقى اللقاح بشكل علنى- لكن روكى لم يؤكد ما إذا أن دوتيرتى سيتلقى الحقنة فى أعلى ذراعه كما جرت العادة مع لقاحات فيروس كورونا.

وتابع روكي: "قال الرئيس إنه سيتلقى اللقاح بشكل علنى، وسيقوم بالإعلان عن موعد ذلك".

ولم تتلق الفلبين بعد أى إمدادات من لقاحات كوفيد، لكنها تستعد لبدء التطعيم بمجرد وصول الجرعات إلى البلاد.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يتراوح بين 50 مليون و70 مليون فلبينى مجانًا هذا العام، إلا أن مسحًا أظهر أن 47% من الفلبينيين رفضوا التطعيم بلقاح كورونا، نظرًا لمخاوف بشأن سلامته.

وسجلت الفلبين حتى الآن، 550.860 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11.517 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.