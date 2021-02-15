الطقس السيئ يضع 400 ألف مكسيكى فى أزمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح، بحسب "روسيا اليوم"، أن انقطاع الكهرباء طال ولايات نويفو ليون، وكواويلا، وتاماوليباس، وشيواوا، بسبب عاصفة شديدة، مضيفا أن الخبراء من اللجنة الفدرالية لشؤون الطاقة الكهربائية قد بدأوا بالعمل على إعادة الكهرباء.
ويشار إلى أن الشبكات تعطلت صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى، على إثر تساقط الأمطار والثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة منخفضة قياسية فى المنطقة.
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