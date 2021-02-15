للأسبوع الخامس على التوالى .. الصحة العالمية تسجل تراجع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال موجز صحفى، اليوم الاثنين، ذكر جيبريسوس أن الأسبوع الماضى شهد انخفاض عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" إلى أدنى حد منذ أكتوبر الماضى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأشار مدير الصحة العالمية، إلى أن العدد العام للإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا فى مختلف دول العالم تراجع بواقع النصف تقريبا.
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