وصل حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة للبلاد.
وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة في استقبال ملك البحرين لدى وصوله، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويرافق عاهل البحرين خلال الزيارة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
كما كان في استقبال ملك البحرين الشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى أبو ظبي وعدد من المسؤولين.
وبثت الوكالة مقطع فيديو يبين لحظة وصول ملك البحرين إلى دولة الإمارات، والاستقبال الذي حظي به الضيف الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارة خاصة.. ملك البحرين يصل الإمارات .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.