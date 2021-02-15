سماع دوي انفجارات قرب السفارة الأمريكية بـ أربيل في العراق

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية في كردستان العراق، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارين بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل العراقية، بمنطقة وزيران.
وأكدت الشبكة الإعلامية سقوط صاروخين في حي وزيران بأربيل.
وكانت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أفادت قبل قليل في نبأ عاجل بسقوط 3 صواريخ في محيط مطار أربيل في العراق.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن ثلاثة صواريخ سقطوا قبل قليل ضمن محيط مطار أربيل الدولي وهناك انتشار أمني بمحيط المطار.
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