سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار أربيل في العراق

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، بسقوط 3 صواريخ في محيط مطار أربيل في العراق. ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن ثلاثة صواريخ سقطوا قبل قليل ضمن محيط مطار أربيل الدولي وهناك انتشار أمني بمحيط المطار. ولم تكشف القناة مزيدًا من التفاصيل حول الحادث، أو إذا ما أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

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