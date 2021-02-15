الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

زفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بشرى بشأن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وبحسب "الوطن" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المرحلة الثانية من لقاحات كورونا ستبدأ في الـ18 من شهر فبراير الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العمل في مركز لقاحات كورونا يسير على قدم وساق بعد وصول دفعات جديدة من اللقاح، والإقبال على التسجيل في تطبيق "صحتي" يتزايد خلال الأيام الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق "صحتي".
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه "يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ الـ18 من فبراير الجاري".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في يناير الماضي إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.
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