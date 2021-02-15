السعودية: لا نحتاج الإذن للدفاع عن مصالحنا

أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تحتاج الإذن للدفاع عن مصالحها ضد هجمات ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال المعلمي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "إ]ران طرف مخرب في القضية اليمنية ولا ينبغي أن يكون لها دور في حل الأزمة".
وأشار المعلمي إلى أن هناك جهود تُبذل من الجانب الأمريكي مع الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.
وشدد المعلمي على أن حل الأزمة في اليمن لن يتم إلا عن طريق الدبلوماسية، موضحًا الحل يكمن في تفاهمات اليمنيين.
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