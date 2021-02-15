خطوات حجز موعد رابط تطبيق صحتي Sehhaty

تطبيق صحتي حيث قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن أتاحه لقاح الجائحة المنتشرة في العالم، وأكدت الوزارة على مدى فاعلية اللقاح في مكافحة المرض علمًا بأن اللقاح مجاني 100% كل ما عليك فعله هو التسجيل عبر تطبيق صحتي ومن ثم حجز موعد وسيتم التواصل معك في الحال، لتفاصيل التسجيل تابع معنا.

حجز موعد فحص تطبيق صحتي

أتاحت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا يدعم الحجز أونلاين وبدلًا من زيارة المستشفى دون موعد محدد مما يزيد نسبة الخطر والعدوى، يجب أن تقوم بالتسجيل على التطبيق، كما يلي:

زيارة تطبيق صحتي الرسمي بعد تحميله على الجوال.

اختيار اللِّقاح، ومن ثم تعبئة نموذج الطلب.

أضافه المستفيد من اللِّقاح، حيث متاح إضافة حتى 10 تابعين.

كتابة البيانات المطلوبة والرد على الأسئلة في التطبيق.

إرسال الطلب وسوف يتم التأكيد عبر حقل تم إرسال طلبكم بنجاح، بعد ذلك لابد من الانتظار حتى يتم حجز الموعد طبقًا للأولوية علمًا بأن الحجز يتم بتأكيد على الهاتف في صورة رسالة نصية.

خدمات تطبيق صحتي

يُقدم التطبيق باقة من الخِدْمَات الصحية بجانب اللِّقاح؛ لذلك يُعدّ واحدًا من أشهر التطبيقات الصحية في تلك المدّة، وتتمثل أهم خدماته فيما يلي:

الاستعلام عن حالة المريض.

تحديد موعد لقاح، وتعديل الموعد وإلغائه.

نتائج الفحص المدرسي.

نتائج التحاليل في المختبرات.

استشارة طبية عن بُعد.

الاستفسار عن التقارير الطبية.

الاستعلام عن تقارير الأشعة.

متابعة موعد إجراء عملية جراحية في وزارة الصحة.

صرف ومتابعة للحصول على الدواء.

تطبيق صحتي

تشترط وزارة الصحة للحصول على اللقاح التسجيل إلكترونيًا على التطبيق، كل ما عليك فعله هو الحصول على تطبيق صحتي، ومن ثم حجز مكان في قائمة المنتظرين للقاح، ثبت التطبيق عبر الآتي:

وبذلك تعرفنا على كافة التفاصيل حول تطبيق اللِّقاح وكيفية الحصول عليه عبر تطبيق صحتي الرسمي لوزارة الصحة السُّعُودية.