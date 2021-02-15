أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ الأجدع

الأمين العام المساعد يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ الأجدعقام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، بأداء واجب العزاء بوفاة الشيخ القبلي البارز غالب الأجدع اليوم بالعاصمة صنعاء.

حيث كان في استقباله عضوي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين حازب، والشيخ عبدالله مجيديع، ونجل الفقيد الشيخ حاتم غالب الأجدع وعدد من مشائخ ووجهاء محافظة مأرب.

وقدم الأمين العام السماعد للمؤتمر واجب العزاء ناقلاً تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه وإلى كافة أبناء قبيلة مراد بمحافظة مأرب برحيل الفقيد الشيخ غالب الأجدع، مشيداً بمناقبه ومآثره وما عرف به من شجاعةً وكرم وشهامةً ومواقف وطنية واجتماعية مشهودة.