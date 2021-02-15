هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل الدولي

قال مصدر أمني كردي، إن 8 صواريخ سقطت على مدينة أربيل العراقية، استهدفت محيط مطارها الدولي وأحياء سكنية، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار.
وأوضح بيان لقوات مكافحة الإرهاب الكردية، أن 3 من الصواريخ الثمانية استهدفت مطار أربيل، اثنان منها سقطا بالقرب من أسوار المطار، فيما مر الثالث بأجواء المطار.
وتصدت مضادات التحالف الدولي لعدة صواريخ، أطلقت على المطار. وأفاد مراسل "دوت الخليج"، بتحليق مروحيات القوات الأميركية فوق مطار أربيل ومحيط المدينة، بحثا عن مصادر الصواريخ.
من جانبه، أوضح المصدر الأمني الكردي، أن قوات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل، من منطقة دبس جنوب المدينة.
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