فيديو وصور .. المشاهد الأولى عقب القصف الصاروخى لمطار أربيل بالعراق 

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، تم إغلاق مطار أربيل وتوقفت حركة الملاحة الجوية فيه، مشيرة إلى أن 5 من 8 صواريخ تم إطلاقها، سقطت وسط أربيل، فى حى وزيران. ونشرت "القناة" مقطع فيديو لما للحظات الأولى لللاستهداف الصاروخى، موضحة أن الصواريخ سقطت فى مناطق مكتظة فى أربيل. وأوضحت وسائل إعلام محلية فى العراق أن مضادات التحالف الدولى، تصدت لعدد من الصواريخ، وحلقت مروحيات أمريكية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

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