عاجل .. سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل الدولى بالعراق

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمنى، سقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل الدولى، بإقليم كردستان العراق.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمنى، سقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل الدولى، بإقليم كردستان العراق. وقال المصدر إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار أربيل الدولى وهناك انتشار أمنى بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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