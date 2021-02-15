مروحيات أمريكية تحلق فوق أربيل بعد تعرض المدينة لقصف صاروخي عنيف

تناقلت وسائل إعلام عراقية أنباء عن تحليق مروحيات أمريكية فوق مطار مدينة أربيل العراقية، ومحيطه بحثًا عن مصادر الصواريخ التي أطلقت على عدة مواقع بمحيط المطار.
وذكرت شبكة "رووادو" الإعلامية، أن 5 صواريخ سقطوا في حي وزيران، من ضمنها صاروخ واحد سقط في حي الأربعين، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط جرحى.
ولفتت الشبكة الى أن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة، وسقط المواطنون المتواجدون هناك أرضًا، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدار أحد المنازل.
ووفق شهود عيان ممن كانوا قريبين من موقع الحدث، أطلقت السفارة الأمريكية بأربيل صفارات الإنذار، ولم تصدر حتى الآن أية بيانات من الجهات الرسمية.
وكشفت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن ميليشيات الحشد الشعبي العراقية هي من أطلقت الصواريخ الخمسة على أربيل من منطقة دبس جنوبي المدينة.
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