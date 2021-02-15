الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مفاجأة سارة بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم.
وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا تستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.
وأضاف المدير العام للصحة العالمية في تغريدة على "تويتر" أن عدد الإصابات المسجلة أسبوعيا ينخفض بمقدار النصف تقريبا، حيث تراجعت الإصابات من أكثر من 5 ملايين حالة أسبوعيا في 4 يناير، إلى 2.6 مليون حالة في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير الجاري.
وأشار أدهانوم إلى أن تلك البيانات تدل على أن تدابير الصحة العامة البسيطة تعمل في مواجهة "كوفيد-19" حتى في ظل وجود عدد من السلالات المتحورة.
وأوضح أن التوقف عن محاربة جائحة كورونا على أي جبهة، سيؤدي إلى معاودة تفشي المرض مرة أخرى، قائلا "لم تنطفئ النار لكننا قللنا حجمها".
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما يزيد عن 109 مليون إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2.4 مليون حالة.
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