الاعلان عن تقديم مواعيد ” الجرعة الثانية ” من لقاح كورونا للراغبين عبر تطبيق صحتي ، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء توزيع الجرعة الثانية من لقاح فيرس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وقد قامت الوزراة بالاعلان عن تقديم مواعيد ” الجرعة الثانية ” من لقاح كورونا للراغبين عبر تطبيق صحتي حتى يتمكن المواطنون والمُقيمون داخل المملكة ممن تلقوا الجرعة الأولى في منتصف شهر ديسمبر الماضي لسنة 2020م من تسجيل بياناتهم للحصول على الجرعة الثانية.

الاعلان عن تقديم مواعيد ” الجرعة الثانية ” من لقاح كورونا للراغبين عبر تطبيق صحتي

قد بدأت المراكز المُخصصة لتلقي اللقاح والموجودة بالرياض، وجدة، وظهران، وغيرها من المراكز في العديد من المدن الرئيسية في تطعيم عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول علي الجرعة الثانية ويتقدمهم العاملين بالقطاع الصحي و كبار السن، وقد تلقى وزير الصحة السعودي الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد بمركز تلقي اللقاحات بالرياض وذلك ضمن خطة وزارة الصحة السعودية لتلقي اللقاحات.

منح الجواز الصحي لمن تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد

قامت وزارة الصحة السعودية بالإشتراك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) من منح المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد خدمة الجواز الصحي وذلك عبر تطبيق توكلنا، وهذه الخدمة تُمكن المواطنين الذين تلقوا الجرعة كاملة من لقاح كورونا من إنهاء كافة إجراءات السفر بكل سهولة وبأسرع وقت، كما أنها تُمكن السلطات المُختصة بالشؤون الصحية حول مطارات العالم من التأكد من أن المُسافر قد تلقى الجرعات كاملة وأنه ليس مصدر لانتشار العدوى.

الدخول علي موقع وزارة الصحة السعودية.

يتم البدء في إنشاء حساب جديد.

بعد الإنتهاء من إنشاء الحساب يتم تسجيل الدخول.

إستيفاء كافة البيانات المطلوبة مثل الملف الطبي ورقم الهوية ورقم الهاتف والعنوان ومحل الإقامة.

يتم إرسال رسالة على الهاتف بها رمز التحقق.

بعد الحصول على رمز التحقق نقوم بإدخاله في الخانة المُخصصة له ثم نقوم بالضغط على أيقونة التالي.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

ومن الممكن الحصول على تطبيق صحتي على هاتفك المحمول سواء الاندرويد أو الأيفون من خلال تنزيل التطبيق على موبايلك من خلال الروابط الآتية:

كل ماعليك فعله هو الضغط على الرابط لتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول بكل سهولة ويسر.