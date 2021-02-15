أخبار اليمن : قصف هستيري لطيران العدوان على مأرب وصعدة

دوت الخليج -

قصف هستيري لطيران العدوان على مأرب وصعدة

شنت طائرات العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات هستيرية على محافظتي مأرب وصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية. قصف هستيري لطيران العدوان على مأرب وصعدةشنت طائرات العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات هستيرية على محافظتي مأرب وصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ11 غارة مديرية صرواح وغارتين مديرية مدغل بمأرب. وذكر المصدر أن الطيران المعادي قصف بـ4 غارات مناطق متعددة من مديرية الظاهر بصعدة و5 غارات على مديرية رازح، مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين. وأكد المصدر إصابة مواطن بشظايا قذيفة أطلقها الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وأشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل مستمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، ما فاقم من معاناة المواطنين بتلك القرى والمناطق.

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