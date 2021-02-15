جنوب إفريقيا تقرر إعادة فتح الحدود البرية وعودة المدارس

جدة - نرمين السيد - قررت جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إعادة فتح حدودها البرية بعد شهر من إغلاقها، وعودة الدراسة فى المدارس عد تأخيرها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض أعداد الإصابات فى الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل 1.744 حالة فقط أمس الأحد.





وذكرت وزارة التعليم الأساسى فى جنوب إفريقيا أن 1.169 مدرسًا فقدوا بسبب الجائحة، وتعد جنوب إفريقيا أعلى حالات مؤكدة فى إفريقيا مع ما يقرب من 1.5 مليون إصابة وحوالى 48 ألف حالة وفاة. ومن المقرر أن تبدأ جنوب إفريقيا التطعيمات، بدءًا من العاملين الصحيين فى الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة الأخرى ، بلقاح مؤسسة "جونسون آند جونسون"، بعد أيام من إلغاء لقاح "أسترزينكا" الذى وجد أنه غير فعال ضد فيروس كورونا المتحور الجنوب إفريقى المهيمن فى البلاد.

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