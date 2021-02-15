عاجل .. إغلاق مطار أربيل فى العراق وإصابة شخصين بعد قصف صاروخى

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل الدولى، مشيرة إلى أن 5 من 8 صواريخ تم إطلاقها، سقطت وسط أربيل، فى حى وزيران.

وأضافت أن الصواريخ سقطت فى مناطق مكتظة فى أربيل، مما أدى لإصابة جريحين بسقوط الصواريخ.

وأوضحت وسائل إعلام محلية فى العراق، أن مضادات التحالف الدولى تصدت لعدد من الصواريخ، وحلقت مروحيات أمريكية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.