اليونان.. وفاة رجل مسن بعد دقائق من تلقيه لقاح كورونا

أفاد التلفزيون اليوناني بأن رجلا يبلغ 85 سنة من العمر توفي بعد 8 دقائق من تلقيه لقاح كورونا في أحد المستشفيات في جزيرة كريت اليونانية.

وجاء في تقرير لقناة ERT اليونانية أن الرجل سقط بشكل مفاجئ بعد تلقي اللقاح، وسارع الأطباء لنقله إلى قسم العناية المركزة، لكنه توفي على الفور.

وتشير التقييمات الأولية إلى أن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالتلقيح وأنها ليست ناجمة عن الصدمة التحسسية وسيجري الأطباء فحوصات خاصة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وأشار الأطباء إلى عدم تسجيل حالات الوفاة بسبب التلقيح.

وكانت بعض الدول قد سجلت حالات وفاة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا، لكن معظم الحالات المسجلة حتى الآن كانت للأشخاص المسنين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي أي لقاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.