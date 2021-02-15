الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بكورونا بعد الجرعة الثانية من اللقاح 

يحقق مسؤولو الصحة في ولاية أوريغون الأمريكية في أربع إصابات بفيروس كورونا بعد تلقي أصحابها جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.
الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بكورونا بعد الجرعة الثانية من اللقاحاليونان.. وفاة رجل مسن بعد دقائق من تلقيه لقاح كورونا
وقالت هيئة الصحة في ولاية أوريغون إن أعراض الأفراد الأربعة تتراوح بين عدم وجود أعراض، ومعاناتهم أعراضا خفيفة.
وأضافت: "نعمل مع شركائنا المحليين والفيدراليين في مجال الصحة العامة للتحقيق بهذه الحالات وتحديد أصل الإصابات ونتوقع الحصول على النتائج الأسبوع المقبل".
وتمت الإشارة إلى هؤلاء الأفراد على أنهم "حالات اختراق" لأنهم أصيبوا بالفيروس بعد 14 يوما على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا.
وذكرت الهيئة أن مثل هذه الحالات لم تكن "غير متوقعة" خلال الوباء، خصوصا أن التجارب السريرية للقاحي "فايزر" و"موديرنا" تضمنت حصول مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه "رغم إصابة المشاركين بكوفيد-19، إلا أن اللقاحات قللت من شدة المرض".
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