بريطانيا تدعو لإبرام اتفاق عالمي لضمان الشفافية حول الأوبئة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن القوى العالمية بحاجة إلى إبرام معاهدة عالمية بشأن الأوبئة، بهدف ضمان الشفافية، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، وشكوك بعض الدول في مسؤوليتها عن تفشي الوباء.

وقال جونسون في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه سيكون حريصًا على الوصول لاتفاق على إبرام معاهدة عالمية بخصوص الأوبئة، حيث ستوافق الدول الموقعة على مشاركة المعلومات، وسط مخاوف بريطانية وأمريكية، حول وصول بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين إلى بعض المعلومات الخاصة بفيروس كورونا هناك.

وأضاف: "أعتقد أن ما يحتاجه العالم هو رؤية اتفاق عام حول كيفية تتبع المعلومات المحيطة بالأوبئة التي تنتقل بين البشر ونحن نريد اتفاقًا مشتركًا بشأن الشفافية".

وتابع: "أعتقد أن إحدى الأفكار المثيرة التي رأيناها خلال الأشهر القليلة الماضية كانت اقتراحًا لمعاهدة عالمية بشأن الأوبئة، بحيث تتأكد الدول الموقعة من أنها تساهم بجميع البيانات التي لديها وعدم تكرار ما حدث حاليًا".

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإخفاء معلومات مهمة عن منظمة الصحة العالمية، حول تفشي وباء فيروس كورونا في الصين خلال أواخر عام 2019، وهو ما تنفيه الصين.