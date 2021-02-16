تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة بدون فيزا أحدث إصدار 2021

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر لعبة فورت نايت من الألعاب التي احتلت مكانة كبيرة عند اللاعبين فيوجد تشابه كبير بينها وبين لعبة ببجي، وأصبح العديد منا يرغب في التعرف على طريقة لتحميل لعبة فورت نايت وفي الآتي سوف نذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر، على الرغم من أن طرق تحميل لعبة فورت نايت تعددت إلا أن هذه الطرق صعبة للغاية ولا يعرف الكثير القيام بتلك الطرق، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر.

عليكم في البداية تحميل برنامج بلوستاكس

وبعد أن تقوم بتحميل هذا البرنامج، فعليك بتنصيبه.

عليكم بإتباع التعليمات الظاهرة أمامكم على الشاشة.

يتم تحميل Epic Games App من هذا الرابط من خلال بلوستاكس

يتم تثبيت البرنامج ثم القيام بتشغيله، والنقر على زر تحميل لعبة فورت نايت.

وفي النهاية يتم الذهاب إلى قائمة التطبيقات الخاصة، ثم البدء في تشغيل اللعبة.

أسلحة فورت مايت

ما أنواع الأسلحة المتواجدة في لعبة فورت نايت يوجد بعض من أنواع الأسلحة المستخدمة في لعبة فورت نايت وهي:

بندقيّة Assault Rifle.

بنادق Burst Assault Rifle.

بندقيّة Scoped AR ذات العدسة.

مدفع رشّاشة خفيف Light Machine Gun.

بندقيّة الطّاقة Stark Industries Energy Rifle.

مسدّس Tactical Submachine Gun.

مسدّسات Suppressed Submachine Gun.

بنادق الشّوزن الهجوميّة Combat Shotgun.

بندقيّة Pump Shotgun.

بندقيّة BOLT-ACTION SNIPER RIFLE بأشكالها الثّلاثة.