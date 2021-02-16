الصحة السعودية تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

التسجيل في تطبيق صحتي السعودي أصبح الآن هو الطريقة والوسيلة الوحيدة من أجل التمكن من الحصول على الوباء الذي قد وفرته المملكة العربية السُّعُودية من أجل الوقاية من الإصابة بالوباء المُستجد، ولقد أعلنت وزارة الصحة عن بَدْء التسجيل في البرنامَج للحصول على اللِّقاح لأي من المواطنين أو الأفراد المقيمين داخل المملكة.

التسجيل في تطبيق صحتي

لقد أعلنت وزارة الصحة السُّعُودية جميع المواطنين إلى ضرورة القيام على وجه السرعة بـ التسجيل في برنامج وتطبيق صحتي المتوفر على الأجهزة الجوالة وذلك للحماية والحفاظ على صحهم وسلامتهم قدر الإمكان من الإصابة بالوباء المستجد ، ولا سيّما أن المصل متوفر لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدولة بشك مجاني تمامًا ويأتي ذك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الملكية الحكيمة بالمملكة.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

مثل استخدام تطبيق تباعد؛ فإنه من أجل التسجيل في تطبيق صحتي Sehhaty السعودي بنجاح ؛ يلزم القيام بـِ الخطوات التالية:

تنزيل البرنامج أولًا على الهاتف الجوال سواء أندرويد أو آيفون، من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو متجر آبل وكتابة صحتي – Sehhaty في خانة البحث، ومن ثم تنزيل وتثبيت البرنامَج على الجهاز.

إنشاء حساب مستخدم جديد على التطبيق.

من خلال الصفحة الرئيسة؛ سوف تظهر عدة تبويبات وخدمات متوفرة عبر البرنامَج، منها يتم اختيار (لقاح كورونا).

تعبئة نموذج طلب الحصول على اللِّقاح من خلال إدخال كافة البيانات المكلبة مثل الاسم الجنسية، رَقْم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقْم الإقامة وغيرهم من المعلومات والبيانات الأخرى، مع ضرورة تحديد المستفيد سواء الفرد نفسه أو تابع له.

لا بُد من الإجابة على كافة الأسئلة التي يطرحها التطبيق على المستخدم، مثل ما إذا كان مُصابًا بأمراض مزمنة أم لا، والعمر والتاريخ المرضي.

سوف يصل المستخدم رسالة قصيرة على جهاز الجوال خاصته لتأكيد طلب الحصول على اللِّقاح.

مراحل الحصول على اللقاح وزارة الصحة السعودية

هناك 3 مراحل خاصة بالحصول على اللِّقاح دخل المملكة العربية السُّعُودية تم تقسيمها على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تستهدف كل من المواطنين والمقيمين بالسمات التالية: في سن 65 عام أو أكبر. الكادر الصحي. وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى. المصابين بالسمنة المفرطة كتلة جسم تتجاوز 40. أصحاب الأمراض المزمنة.

المرحلة الثانية: تستهدف مواطنين ومقيمين بالصفات التالية: تجاوز السن 50 عام. الممارسين الصحيين. أصحاب السمنة بكتلة جسم تتراوح بين 30 إلى 40. أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان والانسداد الرئوي.

المرحلة الثالثة: تستهدف هذه المرحلة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح من مختلف المراحل العمرية دون التقيد بمهنة أو حالة صحية أو غيرها.