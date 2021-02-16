المغرب يمدد حظر التجول أسبوعين بسبب تحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة إن حظر التجول سيستمر من الساعة 21.00 وحتى الساعة 6.00 فى كافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر فى الساعة 20.00. وذكرت أن تمديد القيود يأتى "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وتلقى أكثر من 1.7 مليون مغربى لقاح "كوفيد-19" خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة، وتأمل السلطات فى تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية. وتعد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارئ منذ منتصف مارس، وسجلت 478.595 إصابة بكوفيد-19 منها 8.491 وفاة.

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