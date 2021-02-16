عاجل.. البنتاجون: مقتل مدنى أمريكى وجرح 6 آخرين بينهم جندى فى قصف أربيل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكدت مقتل مدنى أمريكى وجرح 6 آخرين بينهم جندى أمريكى فى القصف الصاروخى على أربيل.





وكانت وزارة الداخلية فى حكومة إقليم كردستان، أعلنت سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها. وذكرت الوزارة فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أنه فى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

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