نانسي بيلوسي تعلن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونجرس

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، على غرار لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر.
وقالت بيلوسي إن اللجنة ستحقق وتقدم تقريرا عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي المحلس في 6 يناير الماضي على مبنى الكابيتول، وما يتعلق بالتدخل في الانتقال السلمي للسلطة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضافت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، أن مجلس النواب سيناقش أيضا إقرار تمويل إضافي لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول.
وبدأت بيلوسي حملة لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الكونجرس، وذلك عقب تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ.
وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال رسالتها على ضرورة التوصل إلى حقيقة وكيفية حدوث اقتحام مبنى الكابيتول، بينما كان يصادق أعضاء الكونجرس على جو بايدن كرئيس منتخب.
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