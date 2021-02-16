وزارة الصحة السعودية تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية على ضرورة أن يقوم جميع المواطنين وكذلك المقيمين بـِ البَدْء فورًا في اتباع خطوات التسجيل في تطبيق صحتي SEHHATY الذي يتم من خلاله تقديم عدد كبير من الخِدْمَات الطبية والاستشارات إضافةً إلى أنه يتم الاعتماد عليه في الوقت الحالي أيضًا من أجل التسجيل للراغبين في الحصول على اللِّقاح للوقاية من الإصابة بالوباء المستجد.

الصحة السعودية تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي

تم الإعلان عبر وزارة الصحة بالمملكة العربية السُّعُودية عن ضرورة أن يقوم جميع الأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء كانوا من أبناء الوطن السعوديين أو المقيمين والوافدين أيضًا بالتسجيل على وجه الفور عبر تطبيق صحتي من أجل ضمان حجز موعد خاص بهم يتلقون به المصل والتطعيم الذي وفرته الدولة لحماية الأفراد بها من الإصابة بوباء كوفيد 19 المستجد، على أن يتم الحصول على التطعيم مجانًا للجميع.

طريقة التسجيل في تطبيق صحتي السعودي 1442

يمكن التسجيل في تطبيق صحتي السعودي من خلال اتباع الإرشادات التالية:

تنزيل تطبيق صحتي على الهاتف الجوال، سواء تحميل تطبيق صحتي للاندرويد أو تنزيل تطبيق صحتي للايفون.

التسجيل في التطبيق من خلال إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول مباشرةً في حالة وجود حساب مُسبق على التطبيق.

عبر الصفحة الرئيسة؛ يتم الضغط على (لقاح كورونا).

سوف يظهر نموذج خاص بالتسجيل للحصول على اللِّقاح، ويجب هنا ملئه بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

يتم بعد ذلك إرسال رسالة قصيرة على رَقْم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم لتأكيد إرسال طلب الحصول على اللِّقاح.

ويذكر أنه بعد التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا سوف يتم تحديد موعد خاص لكل مُستخدم من أجل الحصول على اللقاح وذلك في ضوء مراحل الحصول على اللِّقاح والتي قد تم تقسيمها إلى الأفراد الذين هم أكبر من 65 عام والأفراد العاملين في المهن الأكثر عُرضة إلى العدوى كمرحلة أولى ، والأفراد الذين هم أكبر من 50 سنة والممارسين الطبيين كمرحلة ثانية، وجميع الأفراد والمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على التطعيم كمرحلة ثالثة وهو مُقدم للمواطنين والمقيمين أيضًا بشكل مجاني.