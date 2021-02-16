رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة نتائج شواغر التعليم العام والخاص قريبا

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالسودان الشقيق أهم وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم حيث نتطرق في هذا المقال رصد جميع الأخبار عن إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 نتائج شواغر التعليم العام – النفقة الخاصة – أبناء العاملين – الوافدين في جامعات السودان، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم دليل نسب القبول للجامعات السودانية والشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم في جامعات السودان، وإلى أن تنتهي فترة التقديم سيتم الإعلان فوراً عن نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021 ويتم الاستعلام عنها برقم الاستمارة عبر موقع التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة ، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات موعد بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني في جامعات السودان الأهلية والحكومية حيث بدأت عمليات التقدم يوم الخميس المنتهي والموافق 4-2-2021 وتستمر عمليات التقديم للجامعات السودانية 2021 حتى نهاية السبت الموافق 13 فبراير الجاري على أن يتم تسديد كافة الرسوم المحددة.

موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021

بعد أن أوضحت وزارة التعليم العالي موعد التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية والذي ينتهي يوم الثالث من شهر فبراير الجاري، فمن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 بعد إجراء عمليات الفرز والمراجعة للطلبات المُقدمة من الطلبة والطالبات للالتحاق بالجامعات السودانية وهو الأمر الذي يأخذ فترة قصيرة لإعلان نتائج شواغر التعليم 2021.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أوضحت قيمة الدفع لرسوم استمارة التقديم في الجامعات السودانية 2021 للشهادة السودانية وغير السودانية من داخل السودان وقدرها 100 جنيه، وللشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان رسوم الاستمارة وقدرها 30 دولار أمريكي.

رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة ، هو ما يشغل جميع الطلبة والطالبات المتقدمين بطلبات الالتحاق بجامعات السودان للاستعلام عن نتائج شواغر التعليم فمن خلال الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، يُمكنكم الإطلاع على نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 نتائج شواغر التعليم العام – النفقة الخاصة – أبناء العاملين – الوافدين في جامعات السودان، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل خلال الفترة المُقبلة فيما يخص ذات الشأن.

تحديث: يتوالى الإهتمام خلال هذه الفترة من جميع الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السودانية ٢٠٢١ ويتركز البعض عند طرح السؤال متى موعد إعلان نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 ‘ وللأسف حتى الأن لم يتم تحديد موعد للإعلان عن نتيجة قبول الجامعات السودانية الخاصة والحكومية‘ ونترقب معكم خروج وزارة التعليم ببيان رسمي تعلن خلاله وتوضح متى سيتم إعلان نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021‘ ووقت معرفة ذلك يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات المرفق أعلاه.