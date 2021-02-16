رابط إضافة الأطفال في توكلنا 1442هـ برقم الهوية وحجز موعد لفحص كورونا، يهتم الآباء والأمهات بإضافة الاطفال في تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية، خوفًا على صحتهم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة في هذه الأيام من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، كما أنه من الممكن اضافة الزوجة على تطبيق توكلنا 1442هـ ، وذلك لمتابعة أماكن الازدحام ومعرفة المصابين والمخالطين، لذا يلجأ الكثيرون من المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية إلى سرعة التسجيل في تطبيق توكلنا.

يُعد اضافة الأطفال في تطبيق توكلنا من الأمور الهامة التي لاقت استحسان الكثير من الأباء والأمهات في المملكة، وذلك بضم الأطفال دون سن الخامسة عشرفى التطبيق برقم الهوية 1442هـ، خاصة بعد ثبوت اصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، كما سمح التطبيق أيضًا باضافة الزوجة لمتابعة كل الأحداث الجارية من أماكن ازدحام المواطنين ومتابعة المصابين والمخالطين.

ويستطيع الأباء والامهات من متابعة أطفالهم من خلال تطبيق توكلنا عن طريق ارسال التطبيق رسالة تنبه ولي الأمر إذا كان ابنه على مقربة من مصاب أو مخالط في اماكن تواجدهم، ويمكنك اضافة طفلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق توكلنا .

. اضافة رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور.

ارسال رمز التحقق على الهاتف.

ادخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة خدمات ثم الضغط على حسابي.

الدخول على أفراد الأسرة أو المكفوفين.

كتابة جميع البيانات المطلوبة وتأكيدها.

أخيرًا الضغط على حفظ.

طريقة متابعة ولي الأمر للوضع الصحي لأبنائه

ومن الممكن للأباء والأمهات اتباع الوضع الصحي لأطفالهم عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق توكلنا.

كتابة رقم الهوية ورقم الإقامة.

ادخال كلمة السر.

تسجيل الدخول.

اضافة رمز التحقق المرسل للهاتف.

الضغط على خدمات.

تحديد خدمات التابعين.

اختيار بطاقة الوضع الصحي.

حدد طفلك لمتابعة الوضع الصحي.

ويُعد هذا التطبيق بمثابة الأمل للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، للاطمئنان على صحة أبائهم من خلال التطبيق عند تواجدهم في الأماكن المزدحمة، عن طريق ارسال رسالة لولي الأمر توضح له إذا كان هناك خطرًا على مقربة منهم.

حجز موعد فحص كورونا

من الممكن حجز موعد لفحص كورونا، واستعراض النتائج بكل سهولة ويسر.

يمكنك الآن من حجز موعد لفحص كورونا عبر تطبيق توكلنا.