رئيس وزراء العراق يوجه بتشكيل لجنة تحقيق فى قصف مطار أربيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى بيان صحفى، أن "الكاظمى وجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة فى إقليم كردستان، لمعرفة الجهة التى تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولى ومحيطه".
وأغلقت محافظة أربيل مطارها الدولى بعد سقوط عدد من الصواريخ فى محيطه، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وفى سبتمبر الماضى تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبى بالوقوف وراء العملية.
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