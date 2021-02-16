جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد مبيكاى بالعثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث فى إقليم ماى - ندومبى غرب الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.
وأضاف: "نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال العقوبات على جميع المسؤولين فى قطاع النقل".
ويعد نهر الكونغو الوسيلة الوحيدة للسفر للمسافات الطويلة، ما يسبب تكرار حوادث السفن التى تكتظ دومًا بالركاب بعدد فوق طاقتها، وذلك لتردى حالة الطرق فى المناطق الداخلية بالبلاد حيث تغطيها الغابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 60 شخصا على الأقل فى غرق عبارة بـ نهر الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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