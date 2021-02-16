مقتل 60 شخصا على الأقل فى غرق عبارة بـ نهر الكونغو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد مبيكاى بالعثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث فى إقليم ماى - ندومبى غرب الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

وأضاف: "نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال العقوبات على جميع المسؤولين فى قطاع النقل".

ويعد نهر الكونغو الوسيلة الوحيدة للسفر للمسافات الطويلة، ما يسبب تكرار حوادث السفن التى تكتظ دومًا بالركاب بعدد فوق طاقتها، وذلك لتردى حالة الطرق فى المناطق الداخلية بالبلاد حيث تغطيها الغابات.