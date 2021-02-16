الصحة العالمية تعلق على منح شهادات المناعة قبل السفر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن منح شهادات مناعة إلى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح؛ لا تعتبر ضرورة في الوقت الحالي.
وأشارت المنظمة إلى عدم وجود بيانات كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي.
وتابع مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة مايكل رايان: "حتى الآن لا تعتبر شهادات المناعة مطلوبة للرحلات الدولية، أولا: لأن اللقاحات ليست متاحة للجميع حتى الآن، وهذا قد يقيد الفرص للسفر بدلا من توفيرها.. وثانيا: لأنه لا توجد لدينا حتى الآن بيانات كافية لمعرفة ما إذا سيساعد التطعيم في وقف انتقال العدوى أم لا".
يذكر أن الخبراء في مختلف الدول يناقشون في الفترة الأخيرة فكرة اعتماد "شهادات المناعة" للأشخاص الذين قد تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا منه.
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