خطوات استرداد قيمة مخالفة مرورية تم قبول الاعتراض عليها من قبل المرور السعودي

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عمر شويل - جدة خطوات استرداد قيمة مخالفة مرورية تم قبول الاعتراض عليها أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها، وقد تم قبول الاعتراض من قبل الإدارة حيث أعلنت الهيئة عن إمكانية عودة مبلغ المخالفة من خلال نفس الحساب الذي قام المستهلك السداد من خلاله إلكترونيا، هذا عن طريق إصدار قرار من قبل الهيئة المرورية التي قدمت الاعتراض لديها يفيد بإعادة مبلغ السداد ذلك وفقاً للإدارة العامة للمرور، وحددت الإدارة العامة للمرور آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات تقديم الاعتراض علي مخالفة مرورية



ذكرت الإدارة العامة للمرور السعودي كيفية تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم صاحب المخالفة بالدخول إلى منصة أبشر أولا. أن يدخل صاحب المخالفة علي حسابه الشخصي علي منصة أبشر. قم بالنقر علي أيقونة خدماتي. عليك اختيار زر خدمات المرور. أنقرعلي زر الاعتراض على المخالفة المرورية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وضع المرور السعودي مجموعة من الشروط لتقديم الاعتراض علي المخالفة المرورية في المملكة العربية السعودية، من ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية شهر من تاريخ تسجيلها. لا يجوز الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة. في حالة وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يسمح تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يستطيع الكثير من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. قم بالاتجاه إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور. أنقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية. عليك باختيار نوع المخالفة التى ترغب في الاستعلام عنها سواء كانت للسيارة أو من أجل رخصة القيادة. على المستعلم إدخال رقم الهوية الخاص به. أدخل البيانات المطلوبة وأنقر على عرض وسوف يظهر لك جميع المخالفات إن وجدت.

والجدير بالذكر أن إدارة المرور في المملكة تقدم العديد من الاستعلامات الهامة للمواطنين بالمملكة كالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وغيرها من الاستعلامات المتاحة.