العثور على السيارة مطلقة الصواريخ على مطار أربيل.. صور

أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ على مطار أربيل.
وقال بيان، عن المؤسسة، وفق لـ"روسيا اليوم": "الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان والتحالف الدولي عثرت على هذه العجلة"، دون الكشف عن موقعها.
وأكدت أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات.
وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، بشأن استهداف مطار أربيل.
فيما أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق.
وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.
وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث، وفقًا لشبكة "روداوو" الإعلامية.
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