ذكرت شبكة " إن بي سي" الأمريكية أن الادعاء الأمريكي وجه اتهامات لأكثر من 200 شخص من المشاركين في اقتحام الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.
وقال تقرير الشبكة إن الإدعاء الأمريكي توصل إلى عدم وجود أدلة على تخطيط اي فرد أو مجموعة لتنفيذ عملية الاقتحام.
وأضاف التقرير أن نحو 211 شخصا وجهت لهم اتهامات فيدرالية تشير إلى تنوع دوافع المتهمين وسلوكهم، ما بين ممارسة العنف إلى الجهل الواضح بأن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني.
ويأتي المتهمون من 43 ولاية، غالبيتهم من تكساس ونيويورك، كما أن حوالي 70% من المشاركين رجال، و20 فردا من المحاربين القدامى.
ويواجه عدد من المشتبه بهم اتهامات بالاعتداء على أفراد الشرطة والتهديد بالاعتداء على مشرعين، والدخول بشكل غير شرعي إلى المبنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل جديدة في حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.