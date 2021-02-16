تفاصيل جديدة في حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي

ذكرت شبكة " إن بي سي" الأمريكية أن الادعاء الأمريكي وجه اتهامات لأكثر من 200 شخص من المشاركين في اقتحام الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.

وقال تقرير الشبكة إن الإدعاء الأمريكي توصل إلى عدم وجود أدلة على تخطيط اي فرد أو مجموعة لتنفيذ عملية الاقتحام.

وأضاف التقرير أن نحو 211 شخصا وجهت لهم اتهامات فيدرالية تشير إلى تنوع دوافع المتهمين وسلوكهم، ما بين ممارسة العنف إلى الجهل الواضح بأن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني.

ويأتي المتهمون من 43 ولاية، غالبيتهم من تكساس ونيويورك، كما أن حوالي 70% من المشاركين رجال، و20 فردا من المحاربين القدامى.

ويواجه عدد من المشتبه بهم اتهامات بالاعتداء على أفراد الشرطة والتهديد بالاعتداء على مشرعين، والدخول بشكل غير شرعي إلى المبنى.