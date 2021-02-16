شاب يطلق الرصاص وسط حي سكني في الرياض.. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شريط فيديو، لشاب، يطلق الرصاص من سلاح، داخل حي سكني، شرق مدينة الرياض السعودية.
وأعاد هذا الشاب، نشر المقطع من جديد، وهو يطلق النار في الهواء، ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقى هذا المقطع استياءً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجهات المختصة ضرورة التدخل ومحاسبة الشاب الذي عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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