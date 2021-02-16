رئيس كولومبيا: استقبلنا 50 ألف جرعة من لقاح فايزر

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه هي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي من المقرر أن تحصل عليها كولومبيا من شركة فايزر، قائلًا حين استقباله شحنة اللقاحات في مطار بوجوتا الدولي: "إن اليوم هو يوم حداد على أولئك الذين ماتوا بسبب هذا المرض المؤلم".
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