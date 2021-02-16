رئيس كولومبيا: استقبلنا 50 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، عن تلقي بلاده 50 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه هي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي من المقرر أن تحصل عليها كولومبيا من شركة فايزر، قائلًا حين استقباله شحنة اللقاحات في مطار بوجوتا الدولي: "إن اليوم هو يوم حداد على أولئك الذين ماتوا بسبب هذا المرض المؤلم".

وأوضح الرئيس الكولومبي أن بلاده قد تتلقى ما يصل إلى 1.6 مليون جرعة خلال الثلاثين يومًا القادمة. ويبلغ إجمالي الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا حوالي 2.2 مليون حالة.