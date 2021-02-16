قرار جديد من الحكومة الكويتية بشأن عطلة العيد الوطني

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بشان عطلتي العيد الوطني، وعيد التحرير، من الخميس الموافق 25 فبراير 2021.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه مذكرة بشأن عطلتي العيد الوطني وعيد التحرير، بحيث تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 فبراير، وتنتهي يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021
كما تقرر أن يستأنف الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021.
يأتي ذلك حيث اعتادت الكويت على إجازة خلال هذه المناسبة من كل عام.
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