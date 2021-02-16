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جدة - نرمين السيد - وقال صالح، فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "استهداف أربيل الذى أوقع ضحايا، يُمثل تصعيدًا خطيرًا وعملًا إرهابيا إجراميا، يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".
وأضاف الرئيس العراقى: "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد فى الفوضى".
واختتم: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".
وكانت محافظة أربيل قد أغلقت مطارها الدولى بعد سقوط عدد من الصواريخ فى محيطه، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ووجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة فى إقليم كردستان، لمعرفة الجهة التى تقف وراء الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من الرئيس العراقى على هجوم أربيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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