الكويت تعلن إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدد من الإجراءات التي تتخذها بشكل حاسم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وجاءت هذه الإجراءات كالآتي: 1 - تسريع وتيرة التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية 2 - متابعة المزيد من اللقاحات مع الشركات المنتجة حول العالم 3 - تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالاشتراطات الوقائية 4 - العمل على منع المخالطة والتحذير من إقامة المناسبات 5 - زيادة المسحات اليومية في المناطق لاكتشاف المصابين 6 - تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل عبر الرابط لأخذ اللقاح 7 - تخصيص المزيد من مراكز الرعاية الصحية للتطعيمات ضد «كورونا»

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