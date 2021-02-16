الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا جديدا للمواطنين

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديدا إلى المواطنين، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل".
كما توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، نشاطا للرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
فيما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.
ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.
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