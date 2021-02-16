زلزال عنيف يضرب جزيرة بالمحيط الأطلسي

أعلن المرصد الأمريكي للمسح الجيولوجي، اليوم الثلاثاء، عن زلزال عنيف بقوة 6.2 بمقياس ريختر، ضرب عاصمة مدينة بورت فيلا، فانواتو، بالمحيط الأطلسي.
ووفقا للمسح الجيولوجي، فإن الزلزال جاء بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر.
وقالت السلطات المحلية إن الزلزال وقع على مسافة 90 كم غرب المدينة وعلى عمق عشر كم فقط.
ووفقا لمركز التحذير لمنطقة الأطلسي التابع للمرصد الأميركي، لم يترتب على الزلزال تهديد مباشر بوقوع تسونامي.
وكانت هذه الجزيرة تعرضت لإعصار عنيف في ابريل من العام الماضي 2020.
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