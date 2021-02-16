البنتاجون : هجوم أربيل استهدف قاعدة أمريكية بـ 14 صاروخا

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن هجوم أربيل الذى أسفر عن مقتل مدنى، وإصابة 5 أمريكيين بينهم جندى، استهدف قاعدة لـ الولايات المتحدة بـ 14 صاروخًا، أصيبت عدة مبانٍ بـ 4 منها.





ووفقًا لـ"سكاى نيوز عربية"، قال المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة، الكولونيل واينى ماروتو، إن تقارير أولية تشير إلى سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف فى أربيل". وأضاف: "قُتل متعاقد مدنى واحد، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين وجرح جندى أمريكى واحد". وزعمت ميليشيات عراقية موالية لإيران، اليوم الثلاثاء، أنها مسؤولة عن الهجوم الذى وقع مساء أمس الإثنين.

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