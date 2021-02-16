قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنها سجلت 6487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و200 حالة وفاة لتصبح كاليفورنيا أولى الولايات داخل أمريكا التي يتخطى عدد الوفيات بها 47 ألف شخص.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة في كاليفورنيا تُعد أدنى زيادة يومية بها منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي.
وأضافت الشبكة أن أرقام الحالات المنخفضة في الولاية تعكس الانخفاض الثابت في الحالات الجديدة بعد أن بلغت ذروتها في بداية العام الجاري.
ووصل بذلك عدد حالات الوفاة الإجمالية بسبب الإصابة بالفيروس داخل كاليفورنيا إلى 47 ألفا و43 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاليفورنيا تسجل 6487 حالة إصابة و200 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.