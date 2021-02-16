أعرب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية وقاعدة أمريكية فيها.
وقال وزير الخارجية الأمريكية: "تعهدت لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".
وتابع: "نتعهد بتقديم جميع المسئولين عن الهجوم إلى العدالة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل وإصابة 5 أمريكيين حصيلة الهجوم على أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقالت البنتاجون، في تقرير لها عن هجوم أمس الإثنين، إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في اربيل.
وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، بشأن استهداف مطار أربيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكي: سنقدم جميع المسئولين عن هجوم أربيل للعدالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.